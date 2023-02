Milan, tutto in sette giorni: campionato e Champions

Questa settimana doppio appuntamento per Pioli che è arrivato ad un crocevia. Oggi i rossoneri sono attesi a Milanelloa due giorni dalla sfida contro il Toro, che aprirà la 22a giornata di Serie A. Domani conferenza stampa di Pioli dalle 14.30 al Centro sportivo milanista di Carnago. Sono 4 i giocatori rossoneri a rischio squalifica. Leao, Giroud, Calabria e Rebic potrebbero infatti saltare la gara contro il Monza fuori casa. Per il match di venerdì Ibratornerà (probabilmente) tra i convocabili partendo dalla panchina. Ieri si è allenato con il gruppo e avrebbe circa 15 minuti sulle gambe. Il numero 11 non è stato inserito però nella lista UEFA e non potrà esserci il 14 febbraio. Nell'ultima conferenza stampa di Pioli, il tecnico ha affermato: "Quella di Zlatan è sempre stata un'importanza forte, tangibile in questa squadra. Le due partite con il Tottenham purtroppo per lui arrivano presto, e in questo momento non abbiamo garanzia di quando sarà ancora il suo rientro e quando sarà al 100% per aiutare la squadra. Mi auguro con tutto il cuore che possa tornare a giocare ai suoi livelli soprattutto per quello che sta facendo".