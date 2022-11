Baggio: “Sacchi? Il mister è importante, ma il calcio lo fanno i giocatori”

Non ha lasciato la sua impronta nella sua breve esperienza al Milan , ma sicuramente nel cuore dei tifosi rossoneri Roberto Baggio è un ricordo forte e vivo . Con la maglia meneghina ha faticato anche e soprattutto per il rapporto particolare che aveva con l'allora tecnico Arrigo Sacchi . I due si portavano dietro le discussioni derivate dai Mondiali di USA 1994 . In un intervento ai microfoni di Sky TG24 , Baggio ha parlato proprio del suo ex tecnico, nonché della sua ultima partita della carriera. Di seguito le sue parole.

Sul rapporto con Arrigo Sacchi: "Aveva creato questa scuola e tutti seguivano lui. Per cui, per chi aveva il mio ruolo, che non era ben definita, era difficile. Se penso a Zola che è dovuto andare in Inghilterra per giocare, rido. Penso che l'allenatore sia importantissimo, ma il calcio lo fanno ancora i giocatori per fortuna".