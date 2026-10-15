Il centrocampista croato è ancora al centro del progetto Milan sebbene le partita diventino sempre di più
Leao-Milan, addio in estate?
Il parere di Riccardo Trevisani su Luka ModricDurante il suo abituale incontro con la rubrica per Fantacalcio. it, il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha espresso le sue considerazioni riguardo Luka Modric e il suo ruolo nella nuova squadra del Milan guidata da Ruben Amorim:
“Se dovessi descrivere un Milan ideale, direi che potrei farne a meno di Modric. Piuttosto che schierarlo fin dall'inizio e sostituirlo al 60° minuto con il punteggio di 0-0 decidendo il match nell'ultima mezz'ora, potrei optare per farlo entrare nella seconda metà della partita. Questa rappresenterebbe una prima opzione. L'altra possibilità è che stia cercando l'assetto giusto, e con Modric in un centrocampo a due risulta difficile trovare il giusto equilibrio. Di conseguenza, è necessario adottare un centrocampo a tre, altrimenti diventa notevolmente complesso schierare Modric a centrocampo. Il Milan deve individuare delle strategie, in una partita basata sul possesso in cui si abbassa di più; in queste situazioni più tranquille, Modric può anche giocare per l'intera gara. In altri incontri, dove c'è maggiore intensità, come nel caso del Sassuolo, una squadra che crea pressione e squilibra, potresti prendere in considerazione l'idea di rinunciare a Modric”.
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