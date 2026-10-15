La probabile formazione del Milan contro il Salisburgo

Subito dopo il pareggio al Mapei Stadium contro il, ilsi prepara per l'Europa League, dove sfiderà il RB Salisburgo. Il mister rossonero sta valutando diversi cambiamenti, considerando i molteplici impegni ravvicinati che si presentano per i rossoneri in questo periodo. Questa mattinanon ha partecipato all'allenamento di gruppo per evitare di affaticarsi ulteriormente, ma è comunque stato incluso nella lista dei convocati per la gara. Tre giocatori,, invece, non faranno parte della trasferta europea.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1)16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

30 Jashari 12 Rabiot

20 Hutchinson 8 Loftus-Cheek 70 Cisse

73 Camarda

Disponibili: Torriani, Bouyer, Terracciano, Gila, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto, Chukwueze, Pulisic, Moreira, Ramos.

Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Rabiot/Modric

Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia

Squalificati: /

Diffidati: /

Secondo le ultime osservazioni effettuate a Milanello, ci saranno diverse modifiche rispetto all'ultima partita di Serie A. Ci sarà per Camarda il debutto da titolare in questa stagione, riposando così Ramos, e Tomori prenderà il posto di Gila come terzino destro. Amorim dovrebbe proseguire con il modulo 4-2-3-1, tuttavia, la formazione è facilmente adattabile: si può ridurre il numero di giocatori o allargare le posizioni per passare a un tradizionale 3-4-2-1. Rabiot - più di Modric - e Jashari sono previsti a centrocampo, mentre Bartesaghi sostituirà Estupinan. In attacco, la novità vedrà Hutchinson, Loftus-Cheek e Cisse schierati dietro la punta. Se non ci saranno sorprese, Camarda, e non Gonçalo Ramos, sarà il punto di riferimento offensivo: sarà la prima volta che il giovane attaccante rossonero partirà da titolare.