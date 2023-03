Milan, stasera tre ex al Franchi: tra passato e presente

Oltre a Stefano Pioli, altri due ex della gara di stasera saranno: Bonaventura e Saponara. Quest'ultimo al Milan dal 2013 al 2015. 'Jack' è stato invece legato ai rossoneri per diversi anni. Nell'estate 2014, arrivò al fotofinish durante le ultime ore di mercato per 7 milioni di euro (preferito a Biabiany da Adriano Galliani). L'addio avvenne quasi 3 anni fa (1 agosto 2020). In un San Siro senza pubblico (causa covid) i rossoneri giocavano contro il Cagliari. Al fischio finale il giocatore si butta per terra e scoppia in lacrime. L'addio era nell'aria: già dal mese di gennaio si sapeva che la società gli avrebbe rinnovato il contratto in scadenza.