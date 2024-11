Milan News – Svolta improvvisa! Trattativa in chiusura: “Firme in arrivo” | Mercato

Non solo la partita contro il Cagliari, con l'assenza di Morata e con Camarda lanciato da Fonseca dal primo minuto, ma le ultime news di casa Milan parlano anche di calciomercato. Come vi stiamo raccontando ormai da svariati giorni, c'è davvero tanta carne al fuoco per i rossoneri. Tra big in bilico, obiettivi di mercato in entrata sia per gennaio che in prospettiva estiva e possibili cessioni, i temi di calciomercato sono tanti per il Milan. E proprio in queste ultime ore è arrivata una notizia decisamente grossa e anche assolutamente positiva per il club rossonero, che sarebbe finalmente pronto a chiudere una trattativa tanto delicata quanto fondamentale: ecco tutti i dettagli <<<