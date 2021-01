Torino, verso il Milan: Giampaolo può scegliere l’11 tipo

Torino, le ultime verso il Milan

MILANO – La probabile formazione del Torino contro il Milan, nella sfida valida per la 17esima giornata di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. Sarà il signor Fabio Maresca a dirigere il match; il fischietto campano sarà aiutato dai guardalinee Galletto e Prenna e dal quarto uomo Fabbri. Postazione VAR assegnata invece a Marco Guida.

Se Stefano Pioli ha tanti problemi, il suo precedessore sulla panchina rossonera, ora attivo su quella granata, ha abbondanza. No al turnover, che sarà al massimo effettuato in coppa Italia. Dunque, per l’anticipo di sabato alle 20.45, Marco Giampaolo dovrebbe puntare su quello che per lui è l’undici tipo: Izzo-Lyanco-Bremer a comporre il trio difensivo davanti a Sirigu. A sinistra Ricardo Rodriguez corre verso il rientro, in mediana non sono previste sorprese con Lukic, Rincon e Linetty. Come al solito, il vero dubbio riguarda la spalla di Belotti: Verdi ha superato nuovamente Gojak, più indietro Bonazzoli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Murru; Verdi, Belotti. All: Giampaolo

