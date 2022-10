Milan, dopo il Torino Pioli trema: “Sta girando questa voce” / News

Il Milan cade e cede il passo contro il Torino in una gara segnata da tanti errori e da una prestazione nettamente al di sotto dello standard rossonero. Un flop inatteso e che ha messo in luce diversi aspetti importanti e preoccupanti: in primis, il fatto che non ci sia stata praticamente una reazione né tecnica né nervosa nel momento della difficoltà. E poi, la serataccia di diversi singoli.

A far rumore ci sono gli evidenti errori, ad esempio, di Rafael Leao. Ma chi ha fatto e sta facendo ancor più discutere i tifosi e gli addetti ai lavori è il mister Stefano Pioli. Tante le critiche per lui sul web e sui social. C'è chi indica solo lui come responsabile della sconfitta contro il Torino per aver sbagliato formazione, diverse scelte e soprattutto i cambi. E c'è pure chi invoca addirittura un esonero immediato. In questo contesto, proprio in queste ore ha iniziato a circolare una news su Pioli a dir poco clamorosa <<<