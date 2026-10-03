L'Italia ottiene un pareggio di 1-1 in terra francese durante la terza giornata della Nations League. Il gol di Bastoni è stato determinante, permettendo di recuperare il vantaggio iniziale di Olise, realizzato con una punizione. La selezione di Mancini riesce a rovinare l'evento festoso di Zidane, che è stato celebrato più di qualsiasi calciatore dai 77. 000 presenti allo Stade de France per il suo esordio come commissario tecnico della nazionale francese. Upamecano viene espulso al 40' del secondo tempo per doppia ammonizione in seguito a un fallo commesso su Kean.

La pagella di Adrien Rabiot

La pagella di Maignan

Nella partita, ha il pieno controllo del gioco e, in particolare nel primo tempo, si dimostra abile ad operare alle spalle di, collaborando efficacemente cona centrocampo. Dal punto di vista fisico, supera il centrocampo italiano ed è anche capace, come sappiamo, di inserirsi dietro le linee difensive avversarie. Nella ripresa, lo fa bene anche se non sempre con grande velocità e costanza. Il suo punteggio è sicuramente favorevole. Rimane un uomo di fiducia pere un elemento chiave per la sua nazionale.Nel primo tempo, si distingue per esser super (e anche un po' fortunato) con una parata su. Grazie a quel intervento,riesce a mantenere il risultato. Nella seconda metà, rimane sempre vigile contro l'attaccante dei, oltre a essere il consueto punto di riferimento difensivo assieme a. In occasione del gol di Bastoni, cerca di coprire lo specchio della porta, senza però riuscirci, ma il suo punteggio resta sicuramente positivo.