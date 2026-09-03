È straordinario come le situazioni possano cambiare così in fretta, anche in poche ore. Il difensore britannico, all'inizio dell'ultimo giorno di mercato, era escluso dal Milan poiché non era in linea con il nuovo progetto tecnico. Tuttavia, al termine di questa lunga e intensa sessione estiva di trasferimenti, Gerry Cardinale e Ruben Amorim lo hanno riaccolto, e ora sarà a disposizione per la partita di domenica contro la Juventus. Riguardo a questo sorprendente cambiamento di scenario, riferendosi a Fikayo Tomori e al suo - spettacolare - rientro, Tuttosport ha titolato questa mattina: "Oggi torna ad allenarsi con il gruppo" per prepararsi insieme ai compagni per il match all'Allianz Stadium.

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale commentatore, ha condiviso il suo pensiero a Cronache di Spogliatoio sul reintegro di Tomori nella squadra del Milan

"Dipende dalle motivazioni sottostanti. Se Amorim è andato da Tomori e gli ha detto: 'Io ti vedo come un buon giocatore, mi piaci, ma la società ha bisogno di fare alcune scelte riguardo all'ingaggio e ad altri fattori. Tuttavia, sappi che io valuterò la situazione: dal 1° settembre, se resti qui, sei un profilo che tengo in considerazione come gli altri'. Allora Tomori potrebbe sentirsi a posto. Diverso sarebbe se l’allenatore ti dicesse apertamente: 'Non sei nei miei programmi perché preferisco Tizio e Caio'. In questo caso sarebbe difficile recuperare, o il giocatore cerca di dimostrare il suo valore - ma sono davvero pochi quelli che lo fanno - oppure dice: 'Sai, ti farai sentire tu quando avrai bisogno di me'. Ma nel caso del Milan sembra che non sia andata così. . . Io, ad esempio, non mi sentirei offeso se la società mi dicesse: 'Guarda, hai questo stipendio, vogliamo ringiovanire e cercheremo qualcuno di più giovane che costi meno, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione per te'. Poi, se il 1° settembre sei ancora qui e ti dicono: 'Siamo felici se rimani, perché ti sei sempre comportato bene'. In quel caso mi sentirei sereno e continuerei per la mia strada. Diverso è se la società ti ostacola o ti propone a chiunque mentre tu desideri restare. Ci sono modi e modi di fare le cose".