Durante questa estate, le grandi squadre del campionato italiano hanno compiuto sforzi per cercare di fermare l'Inter, la quale ha comunque acquisito elementi significativi che hanno permesso di rafforzare ulteriormente la squadra di Chivu. Si ha l’impressione che il divario con la formazione nerazzurra sia ancora notevole, ma bisogna sottolineare che, nella sessione di mercato appena conclusa, le rivali più temute degli attuali campioni d'Italia hanno effettuato investimenti significativi.

Roma, Como e Napoli hanno integrato i pezzi mancanti nelle loro squadre. Il Corriere della Sera ha evidenziato che "Milan e Juve, gli investimenti sono record" poiché ciascuna ha superato i 100 milioni di euro investiti, somme essenziali per potenziare e rendere competitive le rose di Amorim e Spalletti.

Il mercato estivo del 2026 si è chiuso e, di seguito, troviamo la classifica delle squadre di Serie A - redatta da Transfermakt - che hanno effettuato le spese maggiori in questa fase di negoziazioni.

1. Juventus (168,3 milioni di euro)

2. Milan (166,6 milioni di euro)

3. Fiorentina (149,2 milioni di euro)

4. Roma (126 milioni di euro)

5. Como (125,9 milioni di euro)

6. Inter (102 milioni di euro)

7. Napoli (71,2 milioni di euro)

8. Venezia (44,6 milioni di euro)

9. Genoa (37,4 milioni di euro)

10. Udinese (32,5 milioni di euro)

11. Bologna (32,1 milioni di euro)

12. Parma (32 milioni di euro)

13. Frosinone (31,6 milioni di euro)

14. Torino (31,4 milioni di euro)

15. Atalanta (23,8 milioni di euro)

16. Lazio (22,3 milioni di euro)

17. Monza (18 milioni di euro)

18. Sassuolo (13,5 milioni di euro)

19. Lecce (9,5 milioni di euro)

20. Cagliari (7,6 milioni di euro)

Ieri sera, precisamente alle 20:00, la sessione estiva di calciomercato per la stagione 2025/2026 si è ufficialmente conclusa. Tuttavia, in alcuni paesi la finestra di mercato è ancora aperta, quindi a differenza delle squadre italiane che non possono più effettuare acquisti, potrebbero esserci ancora sviluppi per quanto riguarda le cessioni. Questa estate è stata particolarmente movimentata per il Milan, che ha visto notevoli modifiche: dalla panchina all’intero staff, fino ad un numero consistente di giocatori in campo. Per la prima volta dopo quattro anni, Gerry Cardinale ha intrapreso un percorso attivo con un ruolo decisionale.