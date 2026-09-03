Mentre ieri l'ultima giornata del calciomercato estivo trascorreva lentamente senza eventi significativi per il Milan, sul campo di allenamento di Milanello, il difensore Matteo Gabbia, che nelle prime due gare era rimasto in panchina per far spazio a Koni De Winter, ha lasciato il terreno di gioco a causa di una ricaduta al mal di caviglia che già durante la pre-stagione lo aveva afflitto. Ieri, per lui, sono stati effettuati trattamenti mirati e oggi beneficerà di una giornata di riposo.

Il suo obiettivo è recuperare in tempo per essere disponibile nella partita contro la Juventus, ma non è garantito che ciò avvenga. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche che si riveleranno durante il rientro agli allenamenti domani: se il fastidio dovesse continuare, come evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Gabbia potrebbe essere costretto a saltare una o due partite per un completo recupero. Anche per questo, il tecnico Ruben Amorim ha deciso di reintegrare Fikayo Tomori nella squadra, dopo che l'inglese non aveva trovato una nuova sistemazione.

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reporter del Corriere della Sera, ha commentato la sessione di mercato del Milan sul suo canale Youtube.ha espresso le sue opinioni riguardo al mercato rossonero, affermando: "Cerchiamo di dare un giudizio sul mercato del Milan: non mi sembra completamente positivo, dato che l'ho ritenuto, soprattutto nelle fasi finali, piuttosto confuso. La giornata conclusiva, in particolare, con la ricerca tardiva di un difensore, ha visto tentativi di contattare nuovamente ilper(che sarebbe stato un valido rinforzo) e il reintegro di, un calciatore escluso dal progetto che ora necessita di recupero mentale, evidenzia secondo me le debolezze di questa campagna acquisti.

"Quali sono gli altri punti critici? Il Milan si ritrova con solo due attaccanti: la rosa comprende dunque soltanto Gonçalo Ramos e Camarda. Personalmente, ritengo sarebbe stato utile un ulteriore attaccante per affrontare centinaia di impegni. Ci sono queste due carenze che certamente non mi convincono. La squadra ha molte mezze punte e finisce per avere un gran numero di giocatori simili, in grado di operare nel trio di trequartisti alle spalle dell'attaccante, ma manca di alcune pedine e figure chiave in grado di fare la differenza nel corso della stagione."

"I tifosi del Milan hanno il diritto di sperare che non sia così. Inoltre, c'è un mercato che merita di essere analizzato con attenzione. Ognuno avrà le proprie opinioni, ma personalmente non lo considero un mercato deludente. Non mi riferisco solo alla cifra investita, ma a ingaggi mirati: un attaccante di valore come Goncalo Ramos, che in Serie A può fare la differenza e ha già messo a segno dei gol; Moreira, che ritengo molto talentuoso e che spero di vedere domenica a Torino, dato che sono due partite che sono curioso di osservarlo; e Mario Gila. La ripresa più significativa è comunque quella di Goncalo Ramos, essendo stata effettuata per 75 milioni, ma il colpo migliore è certamente Mario Gila."