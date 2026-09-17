La sconfitta contro il Benfica ha lasciato diversi spunti di riflessione in casa Milan. Il 2-0 incassato a San Siro nella prima giornata di Europa League ha evidenziato alcune difficoltà della squadra di Ruben Amorim, che adesso deve concentrarsi sul campionato. Domenica 20 settembre i rossoneri affronteranno il Lecce davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di reagire e ritrovare fiducia.

L’approccio alla partita finisce sotto osservazione

La gara contro i portoghesi ha riacceso il dibattito sull’approccio iniziale del Milan e sulla capacità della squadra di imporre il proprio gioco. I rossoneri hanno faticato a trovare continuità e incisività, lasciando spazio al Benfica, capace di sfruttare le occasioni e portare a casa il risultato.

Per Amorim sarà importante analizzare quanto accaduto, lavorando soprattutto sulla compattezza tra i reparti e sulla gestione dei momenti più delicati della partita. La squadra dovrà dimostrare di saper mantenere equilibrio anche quando gli avversari alzano il ritmo.

Amorim, le rotazioni e la ricerca di un undici di riferimento

Tra gli aspetti che stanno facendo discutere ci sono anche le scelte di formazione del tecnico rossonero. Le rotazioni e gli esperimenti visti nelle ultime uscite hanno alimentato interrogativi sulla necessità di individuare un gruppo più stabile, capace di garantire automatismi e continuità.

La gestione dei centrocampisti e degli uomini offensivi sarà uno dei temi da seguire in vista del Lecce. Amorim dovrà valutare le condizioni dei suoi giocatori e decidere se confermare alcune scelte oppure affidarsi a un assetto differente.

Modric può tornare protagonista

Un’attenzione particolare riguarda Luka Modric, rimasto in panchina per tutta la partita contro il Benfica. L’esperienza del centrocampista croato potrebbe tornare utile in una gara in cui il Milan sarà chiamato a gestire il possesso e a trovare maggiore ordine nella manovra.

Le decisioni del tecnico saranno chiarite soltanto con l’avvicinarsi del match, ma il possibile impiego di Modric dal primo minuto rappresenta uno degli elementi da monitorare durante la preparazione.

Domenica arriva il Lecce: l’obiettivo è ripartire

Il Milan non ha molto tempo per rimuginare sulla delusione europea. Domenica 20 settembre, a San Siro, arriverà il Lecce: una sfida importante per ritrovare serenità e dare un segnale dopo il passo falso internazionale.

La squadra di Amorim dovrà trasformare le riflessioni di questi giorni in una prestazione concreta, cercando maggiore solidità difensiva e più efficacia negli ultimi metri. Il lavoro a Milanello sarà quindi fondamentale per preparare una partita in cui i rossoneri vorranno tornare a convincere il proprio pubblico.