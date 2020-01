Theo Hernandez da record: nessuno come lui nella storia del Milan

Milan, record per Theo Hernandez

MILANO – Il bomber stagionale del Milan, a sorpresa, continua ad essere Theo Hernandez; il terzino francese ha confermato anche in Coppa Italia contro la SPAL questa sua splendida caratteristica offensiva che gli vale un posto di lusso nella storia del Milan. Il 19 rossonero è arrivato, infatti, a quota cinque reti che gli valgono il sorpasso su Kaladze per gol segnati nella stagione di esordio (4 reti per il georgiano nel 2000-2001). CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live