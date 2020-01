Milan, chi al posto di R. Rodriguez? Due talenti in lizza

Milan, due talenti per il terzino sinistro

MILANO – Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, il Milan starebbe seguendo due giovani talenti per lo slot di terzino sinistro liberato da Rodriguez. Il primo è Anthonee Robinson, classe 1997 statunitense con cittadinanza inglese di proprietà del Wigan con un passato all'Everton, il secondo è Aaron Hickey, giovanissimo classe 2002 scozzese degli Heart of Midlothian.