Milan News – Terremoto Fonseca, siluro Pedullà: “Io vi dico che…”

La partita di Champions League contro la Stella Rossa ha portato con sé lunghi strascichi e discussioni, con un vero e proprio terremoto scoppiato in casa Milan a causa delle forti dichiarazioni di Fonseca al termine del match. L'allenatore rossonero ha puntato il dito contro alcuni elementi della rosa, il suo sfogo era indirizzato ad alcuni giocatori nello specifico. Fatto sta che da inizio stagione i casi iniziano ad essere veramente tanti. Ormai troppi. Fonseca sembra essere sempre più solo, isolato, mentre dai vertici del Milan non arrivano segnali forti. Della spinosa situazione ha parlato anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: ecco le sue parole in merito <<<