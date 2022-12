Milan, spuntano nuovi nomi di mercato per i rossoneri ma…

Il ds nerazzurro assieme al suo vice Dario Baccin starebbero in Qatar per osservare più da vicino i talenti che si stanno mettendo in mostra a questo Mondiale. I due hanno tentato il colpaccio di Natale per Ounahi, ma invano. La sua valutazione è lievitata e il club francese non sarebbe disposto a privarsene. Il famoso "numero otto" di cui Luis Enrique non si ricordava il nome sta stregando i top club. Ma passiamo alle note dolenti: il suo cartellino adesso varrebbe attorno ai 45 milioni di euro. Stando alla stampa britannica, il Leicester si sarebbe inserito nella trattativa e sarebbe in grado di venire incontro alle richieste economiche dell'Angers. Il che complicherebbe ancora di più l'eventuale trattativa. Le offerte di certo, al numero 8, non mancano. E pensare che prima dell'inizio del Mondiale il suo cartellino valeva circa 7 milioni di euro.