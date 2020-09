SOCIAL – Romagnoli: “I’m coming back”

MILANO – Alessio Romagnoli, capitano del Milan, non scende in campo da luglio: ovvero quando si è infortunato al polpaccio durante il match contro il Sassuolo. Il classe ’95 sta continuando il suo recupero e spera di poter tornare in campo per il derby contro l’Inter, dopo la sosta delle Nazionali. Il numero 13 sembra ottimista sul recupero, tanto da aver pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del suo allenamento e il commento: “I’m coming back“. In basso il post completo. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate altre grosse indiscrezioni di mercato in casa rossonera. Trattative bollenti, tre grosse novità: Gianluca Di Marzio conferma tutto! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA