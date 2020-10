SOCIAL – Il messaggio di Gabbia ai tifosi del Milan dopo il Covid

MILANO – Il difensore del Milan Matteo Gabbia, durante il ritiro con la Nazionale Under 21 in Islanda è risultato positivo al Covid. Il ragazzo ha postato, sul proprio profilo Instagram, una storia nella quale ha ringraziato i tifosi rossoneri che gli hanno auguro una pronta guarigione: “Grazie mille a tutti per i messaggi. A presto! Forza Milan“. In basso la storia. Ma attenzione perché, proprio poco fa, Carlo Pellegatti ha svelato anche alcune grosse novità per il mercato rossonero: “Occhio, stanno circolando due nomi…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA