Milan News – Sky sgancia la bomba in diretta: “Theo Hernandez ha deciso!” | Mercato

I rinnovi sono uno dei temi di calciomercato più importanti in casa Milan in questo periodo. Oltre infatti agli obiettivi di mercato in entrata e alle possibili cessioni, c'è bisogno di pensare subito anche a blindare i gioielli che sono già in rossonero. Ecco perché il Milan sta lavorando su diversi fronti in tal senso. Da Mike Maignan a Matteo Gabbia, passando per Tijjani Reijnders e ovviamente Theo Hernandez. E proprio sul terzino francese in queste ore sono arrivate alcune news decisamente pesanti rivelate in diretta da Sky Sport: ecco tutti i dettagli <<<