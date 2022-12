La sconfitta costa caro al Milan: Sky conferma la decisione di Pioli e Maldini

Arsenal, Liverpool e infine Psv Eindhoven: tris di sconfitte per il Milan nelle amichevoli di fine anno che servivano a preparare al meglio il ritorno in campo nel 2023. Sono arrivati tanti segnali negativi e poche luci in questi impegni, piccoli campanelli d'allarme che però non possono e non devono assolutamente essere presi sotto gamba. Tanto è vero che, proprio dopo la sconfitta contro il Psv, è arrivata una drastica decisione da parte del Milan.