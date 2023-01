Calciomercato Milan / Di Marzio dà la grande notizia: “Posso dirvi che…” | News

E' un Milan decisamente vivo quello che sta approcciando a questa sessione di calciomercato di gennaio. La dirigenza rossonera ha evidentemente le idee abbastanza chiare sul da farsi. E di carne al fuoco, in effetti, ce n'è abbastanza. Maldini e Massara non vogliono sbagliare nulla.

In ballo c'è una seconda parte di stagione importantissima da portare a termine tra rincorsa al primo posto e il cammino in Champions League. In questo senso, gennaio sarà un mese determinante per sistemare diverse situazioni che riguardano il mercato del Milan. A tal proposito, il grande esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio ha rivelato alcune news importantissime in diretta su Sky Sport <<<