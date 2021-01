Simakan out per due mesi. Ecco le alternative di Maldini

MILANO – La notizia dell’infortunio di Mohamed Simakan potrebbe (il condizionale è d’obbligo) far cambiare i piani al Milan. In Francia, fino a ieri, si parlava di un mese di stop. Oggi però lo Strasburgo ha fatto sapere con un comunicato ufficiale sul proprio sito internet che il francese dovrà stare lontano dai campi di calcio per almeno 2 mesi. Il ragazzo si è infortunato, durante il match di sabato contro il Lens, riportatando un infortunio al ginocchio e dovrà sottoporsi ad un’artroscopia.

Maldini potrebbe provare lo stesso a ingaggiare il ragazzo classe 2000 offrendo la possibilità allo Strasburgo di tenerlo fino a fine stagione. A fronte naturalmente di uno sconto importante sul prezzo del cartellino. Secondo RMC Sport però il d.t. dell’area tecnica rossonera vuole valutare con molta attenzione la prossima mossa da fare: conscio che sul giocatore ci sono anche i tedeschi del RB Lipsia e gli inglesi del Wolverhampton.



Gli uomini mercato del Milan stanno però pensando alle alternative al francese. Il primo nome è quello di Loic Badé del Lens (ultimi avversarsi dello Strasburgo) e Fikayo Tomori del Chelsea. Il primo nome circola negli ambienti rossoneri già da ieri, mentre la novità è il calciatore dei Blues. Secondo quanto riportato da Sky Sport sul classe ’97 sul difensore ci sarebbe anche il Newscastle. L’emittente satellitare sottolinea però che la priorità del canadese è il club rossonero. Sullo sfondo restano il polacco Piatkowski del Rakow Czestochowa, sul quale è forte l’interesse anche dell’Udinese, e Ozan Kabak dello Schalke 04. Il turco è però seguito anche dal Liverpool che starebbe valutando l’ingaggio del classe 2000. I Reds ritengono il ragazzo come il rimpiazzo ideale per Van Dijks, infortunato da qualche mese.

