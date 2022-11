Calciomercato Milan, Pellegatti show: “Ziyech? No, c’è un nome nuovo” | News

Tra i principali obiettivi di calciomercato del Milan c'è sicuramente un nuovo esterno offensivo di fascia destra. Da quella parte giocano Junior Messias e Alexis Saelemaekers, ma i rossoneri vorrebbero aumentare ulteriormente la qualità su quel lato. Tra i nomi più chiacchierati in ottica Milan c'è sempre Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea e nel mirino di Maldini fin dalla scorsa estate. Una pista tutt'altro che tramontata visto che tante news continuano ad accostare il nazionale marocchino al Diavolo, magari già per la sessione invernale di mercato. Ma nelle scorse ore il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha svelato all'improvviso un nome completamente nuovo <<<