Shamrock-Milan, il peggiore in campo: Gabbia parte insicuro

Shamrock-Milan, il peggiore in campo è Gabbia

MILANO – Il peggiore in campo della sfida tra Shamrock Rovers e Milan, valida per il secondo turno preliminare di Europa League, è Matteo Gabbia. Il centrale classe 1999, schierato al posto di Romagnoli al fianco di Kjaer, non ha giocato una gara negativa, ma si è dimostrato piuttosto insicuro nella prima parte del match. Serve un centrale sul mercato, uno più esperto, o magari semplicemente più forte.