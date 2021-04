Serie A – C’è Calvarese per Milan-Benevento

Ecco le designazioni arbitrali dell'AIA

MILANO - Giornata di antivigilia del campionato di Serie A. Sabato alle 15.00 infatti riprende il campionato con la 34a giornata. Il Milan affronterà il Benevento dell'ex Pippo Inzaghi. Ma la giornata potrebbe essere decisiva per l'assegnazione dello scudetto: infatti qualora l'Inter di Antonio Conte dovesse battere in trasferta il Crotone (sabato ore 18.00) e domenica l'Atalanta, secondo in classifica, dovesse perdere contro il Sassuolo, i nerazzurri festeggeranno il loro scudetto.