Serie A 2019-2020, statistiche e curiosità dalla stagione rossonera

Serie A 2019-2020, statistiche e curiosità

MILANO – (fonte: acmilan.com) La Serie A 2019/20 per i rossoneri si è conclusa con un sesto posto complessivo e 66 punti totali. A stagione ormai terminata, andiamo a scoprire alcune curiosità e statistiche legate all’andamento del Milan in questa annata. Dati di squadra, sui singoli e su molte situazioni di gioco: buona lettura!

1- Il Milan ha segnato 63 gol in questo campionato, era dal 2012/13 che i rossoneri non realizzavano così tante reti in una singola stagione di Serie A (67 in quel caso).

2- Nel 2020, il Milan ha guadagnato 45 punti in 21 partite di Serie A, solo l’Atalanta (47) ha fatto meglio nel periodo.

3- Con Zlatan Ibrahimović in campo il Milan ha guadagnato 2.1 punti in media in questo campionato, senza lo svedese la media punti dei rossoneri scende a 1.4.

4- Gianluigi Donnarumma è il portiere dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ad aver parato più rigori (cinque) in stagione considerando tutte le competizioni.

5- Theo Hernández è il difensore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A (57). Lo stesso Theo è entrato a far parte dell’Opta best XI per la Serie A 2019/20.

6- Totale equilibrio tra punti conquistati in casa e in trasferta: 33 a San Siro e 33 fuori casa.

7- 18 gol, il 29% del totale, sono stati segnati a inizio ripresa tra il 46′ e il 60′. Solo 5 (8% complessivo, dato più basso), invece, tra il 31′ e il 45′ della prima frazione.

8- Insieme al Genoa, il Milan è la squadra che ha subito meno gol (solo 3, 7% dei gol subiti in stagione) tra il 16′ e il 30′.

9- Il 29% dei gol, 18 complessivamente, sono arrivati da palla inattiva: 8 su rigore, 3 da corner, 3 da punizione diretta e 4 da punizione indiretta.

10- 55,3% è la media stagionale sul possesso palla dei rossoneri durante le partite.

11- Il Milan è la squadra con l’età media della formazione titolare più bassa di tutto il campionato: 25 anni e 97 giorni.

12- 9 assist stagionali per Çalhanoğlu, quarto in questa speciale classifica al pari di Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile. Comanda la graduatoria Alejandro Gómez con 16, poi Luis Alberto con 15 e Domenico Berardi con 10.

13- Alessio Romagnoli chiude la stagione con 1984 passaggi effettuati, il 90,7% di quelli tentati. 1762 per Ismaël Bennacer, di cui l’88.3% completati.

14- Gianluigi Donnarumma ha effettuato un totale di 101 parate nell’arco della stagione, respingendo il 70.4 del tiri fronteggiati.

