Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Cagliari-Milan, sfida valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 alla “Sardegna Arena”. La gara sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Tolfo e dal quarto uomo Pasqua della sezione di Tivoli; al VAR Massa, AVAR Lo Cicero.

Di Francesco senza Nandez e Rog

Il momento del Cagliari è assai critico: un solo punto nelle ultime cinque uscite di campionato e quattro sconfitte di fila, con Eusebio Di Francesco che è, di fatto, sulla graticola e che non può assolutamente permettersi di sbagliare. Spazio, dunque, alla migliore formazione possibile, della quale non faranno parte per squalifica Nandez, per infortunio Rog, Faragò, Klavan, Luvumbo, Carboni e per scelta tecnica Pisacane.

In porta, ovviamente, Cragno. Difesa a 4 con Godin insieme a Walukiewicz, completata da Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra. Razvan Marin farà il mediano, con Nainggolan mezzala sinistra e Oliva mezzala destra. Davanti Simeone è in vantaggio su Pavoletti, con a suo supporto Joao Pedro e Sottil.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All: Di Francesco

Milan sempre in emergenza

Non si fa in tempo a recuperare uno che se perde un altro: deve essere stato questo il leit motiv delle ultime settimane in casa Milan all’ennesima notizia di infortunio di un calciatore. A Cagliari, infatti, oltre alle già note assenze di Bennacer, Gabbia, Krunic e Rebic mancheranno anche Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, positivi al Coronavirus, e lo squalificato Rafael Leao.

Formazione obbligata, dunque, per Stefano Pioli. In porta torna Gigio Donnarumma dopo il turn over in Coppa Italia; difesa con Calabria a destra, Kjaer e Romagnoli centrali e Diogo Dalot a sinistra. In mezzo spazio a Kessie e a Tonali, con Meité in panchina. Davanti torna, finalmente, Zlatan Ibrahimovic, supportato dal trio Samu Castillejo a destra, Hauge a sinistra e Brahim Diaz al centro; panchina per Saelemaekers che è, di fatto, recuperato.

MILAN (4-2-3-1):G. Donnarumma; Calabria; Kjaer; Romagnoli; Dalot; Kessie; Tonali; Castillejo; Brahim; Hauge; Ibrahimovic. All. Pioli.

