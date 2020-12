Serafini: “Rebic? Condizionato dall’infortunio al gomito. Deve ritrovare fiducia”

MILANO – “Rebic deve sbloccarsi, deve ritrovare fiducia. L’infortunio al gomito lo sta condizionando parecchio. Spero possa crescere quando tornerà Ibrahimovic e lui potrà così tornare a giocare da esterno. Rebic ha grande classe, ma non punta più l’uomo come prima”, così Luca Serafini ha parlato dell’attaccante croato ai microfoni di MilanTv. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<