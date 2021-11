News Milan – Indiscrezione clamorosa: possibile scambio con i “cugini”

Si sono fronteggiate praticamente ad armi pari le due squadre di Milano nel derby andato in scena domenica sera a San Siro. Il match è terminato con il punteggio di 1 a 1. Al vantaggio iniziale di Calhanoglu su rigore, ha risposto il Diavolo con un autogol di de Vrij, disturbato da Tomori.

Protagonista, non solo dal punto di vista tecnico, il centrocampista turco della Beneamata, reo di aver esultato in maniera provocatoria nei confronti dei tifosi del Milan. Se Calha è finito da una sponda all'altra del Naviglio a parametro zero, nel prossimo futuro potremmo vedere realizzate delle operazioni "concordate" fra i due club meneghini.