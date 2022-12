Milan, su Scalvini anche i rossoneri. Ma c’è mezza Europa…

Giorgio Scalvini è diventato l'oggetto del desiderio di diversi club in Serie A e non solo. L'Atalanta si sfrega le mani in vista di una grossa plusvalenza. Acclamato da tutti, il giovane è stato chiamato anche dal ct Mancini nelle ultime amichevoli della Nazionale. Ancora il prezzo del suo cartellino non è stato fissato ma la Dea intenderebbe istituire un'asta. Base di partenza: 30 milioni circa.

I prossimi mesi saranno fondamenti per capire se il ragazzo crescerà ancora e definire meglio il suo valore di conseguenza. Interessante anche il caso di Romero: l'Atalanta l'aveva acquistato per ben 55 milioni di euro dal Tottenham per 55 milioni. E ora ha appena vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Sulle tracce di Scalvini ci sarebbero Manchester City e Manchester United, il Liverpool e il Bayern Monaco. In Serie A ci sarebbe anche un timido interessamento da parte dell'Inter che per ora non si espone più di tanto. Anche il Milan ha chiesto informazioni su di lui. Al momento il prezzo che chiedono da Bergamo non è fattibile per i rossoneri. A meno di grosse manovre in uscita nei prossimi mesi. In estate potrebbero per esempio arrivare delle offerte per Kalulu.