Sassuolo-Milan, il peggiore in campo è Saelemaekers

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Sassuolo e Milan, terminata 1 a 2 per gli ospiti, è Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, schierato a destra nel 4-2-3-1 di Pioli, non fa fornito una prova malvagia, ma è più impreciso del solito. Ci sta un passaggio a vuoto, sopratutto in una gara non semplice. CLICCA QUI>Intanto, guarda la moviola di Sassuolo-Milan: rigore ed espulsioni corretti?