Sampdoria, verso il Milan: due ballottaggi per Ranieri

La probabile formazione blucerchiata in vista di Milan-Sampdoria, sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A.

MILANO - La probabile formazione blucerchiata in vista di Milan-Sampdoria , sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 12:30 allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Marco Bresmes e dal quarto uomo Antonio Rapuano. Al VAR ci sarà Massimiliano Irrati, AVAR Damiano Di Iorio.

Il tecnico blucerchiato si affiderà, dunque, al consueto 4-4-2 . Davanti al portiere Audero agiranno certamente Bereszynski e Augello sulle fasce, con la coppia Yoshida e Colley al centro; occhio alle quotazioni in risalita di Alex Ferrari. In mediana scelte obbligate con Thorsby e Adrien Silva ; non convocato Ekdal, mentre sugli esterni sicuro titolare Candreva con Jankto e Damsgaard in ballottaggio sulla sinistra. Davanti praticamente certa la coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini .

"Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi e vogliamo continuare a crescere. Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più. Il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo: in questo periodo per di più c’è anche maggior apprensione per il COVID-19 ma le nazionali non potranno solo problemi anzi, per chi ha la fortuna di rappresentare la propria nazione c’è una grande iniezione di fiducia e autostima. Ho perso Ekdal è vero ma per fortuna non sembra un infortunio grave e Silva, chiamato a sostituirlo, è uno dei punti di forza di questa squadra. Inoltre, chi è rimasto a Bogliasco si è allenato bene e sono convinto che potremo schierare una formazione competitiva per giocare una gara tenace e resiliente".