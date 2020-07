Sampdoria-Milan, Pioli: “Siamo squadra. Ibra? Può restare”

Sampdoria-Milan, parla Pioli

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Sampdoria-Milan: “La cosa importante era giocare bene e vincere. Noi potevamo pensare solo a noi. Il risultato di chi ci sta davanti è determinante. Abbiamo vinto una partita che potevamo chiudere anche prima, ma abbiamo fatto bene.

SUL MILAN: “Si, siamo squadra. Abbiamo la fiducia dei risultati, anche con squadre forti, che ci hanno aiutati”.

SU IBRAHIMOVIC: “Ibra è stato determinante per la nostra crescita e la sua condizione sta migliorando. Sta dimostrando di essere determinante. Ci sono le condizioni per andare avanti a livello tecnico. Sul lato economico, io posso fare poco. Lui mi dice che si trova bene, che è contento e lo dimostra col lavoro che fa tutti i giorni”.

SU REBIC: “E’ stato tolto sia per le scintille con Ramirez sia perché salterà il Cagliari. Ho voluto dare minuti a Leao, che non ne ha avuto molti. Non era il caso di mettere in rischio la gara con un’eventuale seconda ammonizione”.

SUL PROSSIMO CAMPIONATO: “Se non dovessimo fare i preliminari, sarà un vantaggio. Da domenica, i ragazzi avranno tre settimane di riposo. Non fare i preliminari ci potrebbe permettere di riprendere bene. Se li dovremo fare, giocheremo subito nei primi 20-25 giorni ben sei partite. Sarebbe un inizio faticoso, ma ho ragazzi giovani e di giusta mentalità. Non sono preoccupato se dovessero esserci più impegni. Non dovremo puntare ad una competizione piuttosto che un’altra”.

SUL MERCATO: “La società sta puntando sulla continuità e credo che qualche miglioria si possa avere. Ma penso che non abbiamo bisogno di tanti interventi, ma ci sono situazioni che vanno affrontate. Dobbiamo finire bene”.

