Grazie all'iniziativa di sviluppo urbano di Milan e Inter per il nuovo centro sportivo e le opere correlate, il quartiere di San Siro disporrà di oltre 70 milioni di euro, afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo intervento al forum sulla Rigenerazione urbana

Il sito web del Milan fornisce tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per la partita interna di campionato contro il Frosinone del 22 novembre

"L'invito rivolto al Consiglio Comunale è: operate e fateci sapere dove ritenete sia opportuno destinare tali fondi. Noi rispetteremo integralmente le decisioni assunte dal Consiglio Comunale e, anzi, credo che ciò che il Consiglio potrebbe e forse dovrebbe iniziare a fare già in questo mandato è lavorare sulla pianificazione. L'ho detto chiaramente quando mi hanno presentato il progetto di San Siro: decidete voi, date le indicazioni, affinché queste vengano rispettate".Il sito ufficiale del Milan presenta tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti per l'incontro di campionato contro il Frosinone che si svolgerà il prossimo 22 novembre: "Ultimo incontro casalingo di novembre per i rossoneri, che domenica 22 alle 18. 00 accoglieranno il Frosinone a San Siro. La 12ª giornata di Serie A 2026/27 vedrà il settimo scontro tra le due squadre, con un bilancio favorevole al Milan: 4 vittorie e 2 pareggi nei precedenti. L'incontro più recente è datato febbraio 2024, quando i rossoneri si sono imposti con un punteggio di 3-2 allo Stirpe.

BIGLIETTII biglietti per Milan-Frosinone possono essere acquistati online su booking. acmilan. com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: da venerdì 16 ottobre alle 15. 00 fino a domenica 18 ottobre alle 23. 59, ogni abbonato della stagione 26/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con un listino esclusivo;

Fase Milan Club: da venerdì 16 ottobre alle 15. 00 fino a domenica 18 ottobre alle 23. 59, ogni membro affiliato al Milan Club potrà ottenere fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", utilizzando il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", con un listino esclusivo;

Vendita libera: a partire da lunedì 19 ottobre alle 15. 00.

PREZZI E PROMOIl costo per il match Milan-Frosinone parte da 12€ per la fase abbonati. I giovani sotto i 16 anni e gli over 60 avranno la possibilità di accedere a tariffe speciali in vari settori, con prezzi a partire da 9€.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Permette di saltare le file agli ingressi di San Siro, accedendo più velocemente tramite un ingresso dedicato. Il costo per il Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in determinati settori selezionati.Esperienza Museo San Siro - Il museo di San Siro si aggiorna e accoglie tutti i tifosi del Milan con un servizio esclusivo attraverso la San Siro Museum Experience: sperimenta il pre-partita in un ambiente straordinario, approfittando del servizio di ristorazione compreso mentre ammiri i trofei iconici e i reperti storici che hanno contribuito alla leggenda del Milan e della Scala del Calcio. Il costo del biglietto è di 60€. Tutti gli aggiornamenti per i giorni di partita possono essere acquistati dai sostenitori già in possesso di un ingresso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀIl prezzo del biglietto per la partita Milan-Frosinone è di 25€, includendo l'ingresso per il tifoso con disabilità e il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà attiva nelle prossime settimane, è indispensabile registrarsi o accedere al sito dedicato, seguendo le indicazioni fornite al seguente link.

CLUB 1899Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le partite casalinghe del Milan nella Serie A 2026/27. Visita booking. acmilan. com, seleziona la partita di tuo interesse e acquista la tua esperienza preferita per trascorrere una giornata esclusiva. Se possiedi un'impresa o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di affari nelle aree più prestigiose di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio offrono un servizio di ristorazione elegante per vivere momenti indimenticabili.