Alphadjo Cisse ha mostrato una prestazione dominante contro il Salisburgo, e la splendida tripletta realizzata alla Red Bull Arena è la prova evidente. Tre reti, ognuna unica, che segnano un momento eccezionale per il talento proveniente dal Catanzaro. Attualmente, Cisse è il miglior marcatore del Milan con un totale di 5 gol in questa stagione (2 in Serie A e 3 in Europa League). Dopo il match, ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky Sport. Ecco un estratto delle sue osservazioni:

"Sono contento per i gol e per la vittoria della squadra. I complimenti dell'allenatore rappresentano per me una motivazione, considerando che provengo dalla Serie B, ma i miei compagni mi hanno accolto benissimo, rendendo tutto più facile. Reti da attaccante centrale? Possiamo dire che i movimenti sono simili, anche se ho giocato come trequartista. Ho avuto occasione di militare da attaccante in nazionale, e quella esperienza me la porto avanti. Questi gol sono per me una novità e ne sono davvero felice. "

Questa tripletta lancia un messaggio per la Nazionale di Mancini?

“Quello che deve accadere accade, io resto sereno. In questo momento, sono focalizzato sul Milan”.

Una serata da sogno, da giocatore di grande spessore internazionale. Alla Red Bull Arena, Cisse ha dato il massimo contro il Salisburgo, nell'ultimo incontro dei rossoneri in Europa League. Velocità, abilità e determinazione, il tutto accompagnato da tre gol da autentico attaccante. Questo talento italiano si sta rivelando una piacevole sorpresa per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Tre reti, ciascuna con caratteristiche distintive. Nella prima frazione, colpisce di testa su un assist di Hutchinson, poi con il sinistro realizza un'altra bella rete su un passaggio al volo di Bartesaghi. Nella seconda parte, completa la tripletta a porta vuota, grazie all'assist di Rabiot.