Milan, domani al Franchi in memoria di Davide Astori

In occasione del match valido per la 25a giornata di Serie A, mister Pioli tornerà al Franchi dopo 5 anni dalla scomparsa di Astori

Il malore avvenne a Udine (la sera prima del match) quel maledetto 4 marzo del 2018 mentre si trovava in ritiro con la Fiorentina, allenata dall'attuale tecnico rossonero. Una coincidenza pesante ed emozionante allo stesso tempo. In occasione della sfida di domani verrà organizzata una raccolta fondi da parte dell' Associazione Astori e la società Viola finalizzata all'acquisto di un farmaco chemioterapico. L'accaduto toccò l'intero mondo del calcio. Stefano Pioli che allora sedeva sulla panchina della Fiorentina seppe nonostante tutto far reagire i suoi ragazzi travolti da questo lutto. Molti i giocatori che rimasero sotto shock per diverso tempo. Da lì -nonostante tutto- la sua Fiorentina ebbe una reazione inaspettata: 7 vittorie consecutive messe a segno nelle partite successive (fino a sfiorare l’Europa). Astori era cresciuto nelle giovanili del Milan. Un'occasione per omaggiare ancora una volta la sua memoria.