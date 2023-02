Milan, rossoneri su Dahoud del Borussia Dortmund?

L'ufficialità è arrivata ieri: Mahmoud Dahoud non sarà più un giocatore del Borussia Dortmund dalla prossima stagione. Il giocatore -in scadenza di contratto- non rinnoverà con il club tedesco. Il ds Sebastian Kehl ha confermato la notizia: "E’ stato fuori per molto tempo a causa del suo infortunio alla spalla. Durante la sua assenza, altri giocatori hanno colto l’occasione. Ho avuto una conversazione molto aperta e onesta con lui la scorsa settimana. L’ho informato che non avremmo prolungato il suo contratto in estate" . Quest'anno è stato chiamato in causa solamente in sei occasioni tra campionato e Coppa di Germania.

Il giocatore cerca una nuova squadra e potrebbe approdare in Italia già nei prossimi mesi. Secondo quanto emerso da Sport1 i "suoi agenti sono già al lavoro per trovargli una sistemazione, negli ultimi giorni lo hanno offerto in Inghilterra al Leicester, in Spagna al Siviglia e in Italia a Milan e Napoli". Tuttavia l'interesse di Maldini e Massara sarà da valutare seriamente a fine stagione in quanto andrà rivisto bene il piano investimenti per il prossimo anno. Il siriano era finito anche mirino delle Juventus in un paio di occasioni. Ora non rientra più nei piani di bianconeri.