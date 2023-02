Mercato Milan / Bomba Dybala, annuncio improvviso: “Pare che…” | News

1 di 2 In arrivo rinforzi in attacco

Che il Milan sia alla ricerca di profili importanti per impreziosire e rinforzare il proprio reparto offensivo è ormai cosa certa. Tra i primissimi obiettivi di mercato dei rossoneri c'è un nuovo centravanti, ma anche sulla trequarti potrebbe succedere qualcosa di importante in estate. Ad esempio, un esterno d'attacco di grosso calibro arriverà e, forse, non solo.

Quel che è sicuro è che il Milan in questo momento ha un occhio particolarmente attento alle occasioni di calciomercato per la zona offensiva. In questo contesto, in queste ore ha iniziato a circolare una nuova e clamorosa notizia di mercato che riguarda Paulo Dybala <<<