News Milan | Rivoluzione Cardinale: ecco chi può arrivare se salta Pioli

Milan, futuro in bilico

Il futuro prossimo del Milan sarà inevitabilmente condizionato e determinato dal finale di questa febbrile stagione. Rientrare tra le prime quattro della classe sarà fondamentale. Il club rossonero non deve e non può permettersi di non partecipare alla prossima edizione della Champions League. Ma, vista la situazione attuale, centrare questo obiettivo è tutto tranne che banale e scontato.