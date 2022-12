Milan, riposo per Theo e Giroud nel match di ieri. Kjær out

Theo e Giroud in panchina per un po' di meritato riposo. La Danimarca esce dal Mondiale. Apprensione per il difensore Simon Kjær ancora out

Redazione Il Milanista

Nel Gruppo D a poco e nulla serve la vittoria della Tunisia che esce comunque dalla competizione assieme alla Danimarca di Simon Kjær anche ieri in panchina per guai fisici. Dunque Francia e Australia promosse agli Ottavi di finale rispettivamente come prima e seconda. Turno di riposo per Giroud e Theo Hernandez come già si vociferava alla vigilia del match.

Il ct transalpino ha concesso un po’ di meritato riposo ai due rossoneri e ha fatto un po’ di turnover. Con la qualificazione già in tasca il clima per la Francia era decisamente disteso. Didier Deschamps ha schierato Camavinga al posto del terzino sinistro del Milan ed ha proposto il 4-3-3. Il reparto offensivo è stato occupato da Coman, Kolo Muani e Guendouzi. Panchina anche per Mbappè. Il centravanti tunisino del Montpellier segna di sinistro e supera l’estremo difensore avversario Mandanda. Nonostante tutto l’autore del gol -Khazri- viene applaudito al momento della sostituzione. Al suo posto in campo il compagno Jebali. Vittoria amara, dunque.

La Francia affronterà la Polonia che ha trovato la qualificazione ieri sera. Gli altri match finora decisi saranno poi: Argentina-Australia, UK-Senegal e Olanda-USA. L’Australia vince di misura sui danesi grazie alla rete di Matthew Leckie che arriva nel secondo tempo al minuto 60. Contropiede e rete per gli australiani che volano agli Ottavi per la seconda volta nella storia. Bilancio nel complesso deludente della Danimarca a questi mondiali che non si è mai resa pericolosa. Continuano a preoccupare le condizioni del difensore rossonero Simon Kjær che anche ieri non è stato chiamato in causa. Da valutare le sue condizioni fisiche. Per ora andrà in vacanza per qualche giorno e raggiungerà i compagni per il ritiro di Dubai programmato per il 10 dicembre.