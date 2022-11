Milan, apprensione per Kjaer e flop De Ketelaere al Mondiale

Ansia per Kjaer in casa Milan. Il difensore danese salterà la sfida contro l'Australia. Deludente l'esordio del belga Charles De Ketelaere

Redazione Il Milanista

Ansia in casa Milan per Simon Kjaer che accusa ancora problemi al flessore della coscia destra. Un vecchio fastidio che aveva già fermato il giocatore danese per venti giorni ad ottobre nella sfida contro l'Empoli. Il ct della Danimarca ha confermato la notizia.

Dopo aver disputato la prima gara del Mondiale contro la Tunisia, è stato messo a riposo contro la Francia. Ma era già scattato il campanello d'allarme. Kjaer non sarà a disposizione quindi contro l'Australia mercoledì. Secondo Tuttosport, se è vero che oramai i titolari al centro della difesa sono Kalulu e Tomori, il Milan non può far finta di niente e passare sopra all'infortunio di Kjaer. Le alternative ci sono ma a Milanello si spera che il problema muscolare possa rientrare da qui a gennaio.

Dallo stop muscolare di Kjaer -che non fa sorridere l'ambiente rossonero- alla prestazione finora deludente di Charles De Keteleare, che conferma il trend negativo. Subentrato al compagno Batshuayi al 30' della seconda frazione di gioco nel match contro il Marocco, il numero 90 del Milan non ha impressionato nemmeno ieri. L'allenatore belga lo ha prima schierato come prima punta ma poi è stato arretrato con l'ingresso dell'interista Romelu Lukaku. Nessuna novità rispetto a quanto dimostrato sino ad ora con il Milan, dunque.