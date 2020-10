Rio Ave-Milan, il peggiore in campo: Leao, così è inaccettabile

Rio Ave-Milan, il peggiore in campo è Leao

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Rio Ave e Milan, valida per i playoff di Europa League, è Rafael Leao. L’attaccante portoghese, rientrato dal lungo infortunio e entrato nel secondo tempo prima da prima punta e poi da esterno a sinistra, ha mostrato la solita indolenza. In una partita dove bisognava combattere lui è stato superficiale (se non per una rincorsa all’indietro. per la quale sono serviti cinque minuti di recupero di energie), in una partita in cui bisognava fare la differenza tecnica lui è inciampato più volte su sé stesso. Nota di demerito anche per Samu Castillejo.