Milan tra futuro e presente. Testa sul mercato di gennaio

Il Milan pensa al futuro: Leao e Bennacer rimarranno? Nel frattempo il club rossonero mette gli occhi su Okafor e Ziyech. Si attendono novità

Redazione Il Milanista

Il Milan è alla rincorsa della squadra di Luciano Spalletti, per ora 1° in classifica con 8 punti di vantaggio. I rossoneri stanno pensando di mettere mano al mercato di gennaio per rafforzarsi in vista della ripartenza del campionato.

Tra rinnovi e nuovi nomi — Con 7 giocatori impegnati nelle Nazionali, il Milan pensa concretamente all'attaccante del Redbull Salisburgo Noah Okafor e al centrocampista del Chelsea Hakim Ziyech. Per il centravanti svizzero c'è un tema di prezzo: il cartellino di Okafor infatti si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro. Ma si sta creando un'asta internazionale attorno al giocatore composta soprattutto da club inglesi. Sarà poi da capire se il suo prezzo continuerò ad aumentare ulteriormente in base al suo rendimento ai Mondiali. Il giocatore apprezzerebbe la destinazione ma la situazione è in via di definizione.

Per quanto riguarda invece il tema rinnovi, il club rossonero sta lavorando sodo sui contratti di Leao e Bennacer. Maldini su questo non lascia trapelare molti indizi: “Quando sarà il momento ci incontreremo, quando ci sarà da prendere una decisione la prenderemo". Certo, l'intenzione e l'auspicio era risolvere la questione prima del Mondiale (soprattutto per Leao). Previsto nei prossimi giorni invece un incontro con il classe '97 Bennacer e i suoi agenti per parlare di futuro.