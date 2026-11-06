La considerazione dell'ex calciatore Nigel Reo-Coker dopo la perdita del Milan in casa contro il Ferencvaros, su CBS Sports Golazo

Una serata da cancellare per il, ripetutamente accaduta in Europa in questo inizio di stagione, in cui i rossoneri hanno conquistato solamente una vittoria e subito tre sconfitte, tutte senza riuscire a realizzare un gol. L'ex calciatoreche collabora come opinionista per la rete americana CBS Sports Golazo, che trasmette le partite delle competizioni europee, ha preso la parola per condividere la sua opinione sui risultati deludenti del Milan in ambito europeo.

Le opinioni di Nigel Reo-Coker riguardo il Milan

"A questo punto è normale iniziare a porsi delle domande: qual è l'obiettivo principale? Sembra assurdo dirlo, poiché, secondo me, se si osserva il Milan, si sta parlando di una società con un passato e una tradizione di successi, di vittorie di trofei significativi. Si dovrebbe scendere in campo con il desiderio di ottenere quel trofeo, perché si vuole reintegrare quella mentalità vincente. Vedi Ramos e Rabiot in campo da titolari, ma se non lo stai prendendo sul serio, perché allora inserire Pulisic, Morata e far entrare Modric? Quindi, se non è una priorità per te, perché schierare i tuoi migliori giocatori a inizio secondo tempo? Perché era chiaro che non era sufficiente. "