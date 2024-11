Real Madrid-Milan, delirio totale a fine partita: dicono che Leao… | News

Il Milan torna grande, anzi grandissimo, in Champions League. E lo fa in grande stile, in casa dell'avversario più significativo, battendo il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu. Una serata che in pochi avevano preventivato o pronosticato, ma che il Milan ha avuto la forza di trasformare in realtà. Normale dunque che al termine della partita sia esploso l'entusiasmo rossonero sul web e sui social, con centinaia di tweet e reazioni, foto e immagini di ogni tipo che hanno anche fatto notare dei particolari che in TV non si sono visti. E tra i protagonisti assoluti c'è Rafael Leao (ma non solo). Per fare dunque il punto su tutto, noi abbiamo raccolto i tweet migliori e più significativi. E allora mettetevi comodi e godiamoci la carrellata dal primo cinguettio su X per poi scorrerli man mano tutti quanti uno dopo l'altro <<<