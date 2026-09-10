Nelle prime tre giornate di campionato, Gonçalo Ramos si è dimostrato un elemento fondamentale per il nuovo Milan di Ruben Amorim. L'attaccante portoghese ha partecipato a tutti i 270 minuti di gioco, senza quasi mai essere sostituito, un chiaro segnale di grande fiducia, ma che con questo ritmo potrebbe portare a un affaticamento prematuro del giocatore. A riguardo, Tuttosport questa mattina ha riportato con il titolo "Ramos già a rischio cortocircuito", poiché, continuando a giocare così tanto, il portoghese potrebbe arrivare a gennaio già stanco.

Amorim in conferenza stampa domani alle ore 14

Si tratta di un'altra sfida importante per il nuovo. Dopo la partita a Torino, la squadra rossonera giocherà sabato allo stadio Olimpico di Roma (alle ore 18. 00) contro la Lazio guidata dall'ex Gennaro Gattuso, che è stata una grande sorpresa all'inizio di questa stagione di Serie A.

Come al solito, il tecnico Ruben Amorim parlerà in conferenza stampa prima dell'incontro contro i biancocelesti. L'appuntamento è per domani alle 14, e sarà possibile seguire l'evento, come sempre, tramite il live testuale de IlMilanista.it , per non perdere neanche una parola dell'allenatore portoghese. La conferenza sarà anche trasmessa su Milan Tv, fruibile attraverso la piattaforma DAZN, oltre che sull'app ufficiale del Milan.