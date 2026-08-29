Gonçalo Ramos festeggia sui social il suo esordio a San Siro con la maglia del Milan: “Grazie San Siro! Notte magica”.
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Gonçalo Ramos non dimenticherà facilmente il suo primo esordio nella sua nuova casa. L'attaccante portoghese ha infatti celebrato sui propri canali social la serata vissuta a San Siro, condividendo diverse fotografie della gara.
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Ramos sui social: “Grazie San Siro”
A corredo delle immagini pubblicate sul proprio profilo, il centravanti rossonero ha scritto poche ma significative parole: “Grazie San Siro! Notte magica”.
Un messaggio che racconta tutta l'emozione di Ramos per la sua prima serata davanti al pubblico rossonero, con l'attaccante già pronto a vivere nuove sfide insieme al Milan e ai suoi tifosi.
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