Rafael Leao ha ufficialmente lasciato Linate per partire alla volta di Istanbul, dove nelle prossime ore inizierà la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray.

L'ormai ex numero 10 rossonero ha lasciato Milano accompagnato dal vicepresidente del club turco, dall'intermediario George Gardi e dal suo avvocato Antonio Leo. Prima di salire sull'aereo, Leao ha parlato ai microfoni della stampa presente, dedicando un ultimo pensiero al Milan e ai suoi tifosi.

Leao: “Un ciclo finisce, se ne apre un altro”

“Le emozioni sono già passate. Come ho già detto ieri ero allo stadio, con i miei ex compagni. L'emozione dell'ultima a San Siro. Volevo essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia. Non è stato possibile, però auguro il meglio al Milan e continuerò a guardarli da lontano”.

Leao ha poi spiegato il motivo della sua scelta: “La vita è così. Un ciclo finisce, se ne apre un altro. Sono molto contento di cominciare una nuova avventura in un nuovo Paese, in un club che sta facendo molto bene”.

Il saluto ai tifosi rossoneri

Parole speciali anche per i sostenitori del Milan: “Grazie mille per tutto. Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Ogni volta che la mia famiglia è venuta a Milano si sentiva a casa”.

Il portoghese ha quindi ricordato gli anni trascorsi in rossonero: “Sono stato molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque”.