Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha commentato i sorteggi della prossima League Phase di Europa League, che vedrà protagoniste due squadre italiane: Milan e Juventus.

L'ex centrocampista ha analizzato il percorso delle due formazioni, sottolineando soprattutto l'importanza di non sottovalutare la competizione.

Mauro: “Milan, attenzione alle inglesi”

“Probabilmente alla Juve, che avrà tre partite quasi da ‘riposo’ contro Omonia Nicosia, Nec Nijmegen e Hapoel Beer Sheva, ma nelle altre sfide sarà necessario tirare fuori il cento per cento: soprattutto Real Sociedad, Celta Vigo e Rennes sono ottime squadre. Tutto si può fare, e vale anche per il Milan, tranne che sottovalutare l’Europa League. Un torneo molto, molto serio”.

Sul cammino dei rossoneri, Mauro ha poi aggiunto: “Il Diavolo ha una rosa tutta da scoprire, ma dovrà sempre andare in campo e dimostrare di essere superiore anche ad avversarie toste”.

L'attenzione principale va alle due inglesi: “Su tutte direi Sunderland e Bournemouth, le più pericolose. Squadre abituate a grandi livelli anche grazie alla Premier League che è il campionato migliore al mondo”.

Il giudizio sulle avversarie del Milan

Non solo le squadre inglesi. Per Massimo Mauro, il Milan dovrà prestare attenzione anche alle altre avversarie della League Phase.

“Ma attenzione pure alla sfida del cuore di Amorim contro il Benfica, ad Olympiacos e Salisburgo”.

Un calendario quindi tutt'altro che semplice per il Milan, chiamato ad affrontare l'Europa League con la massima attenzione e senza commettere l'errore di considerare la competizione come un impegno secondario.